Hexatronic AB Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hexatronic ergibt sich, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 23,09 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 28,02 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Hexatronic derzeit eine Dividendenrendite von 0,24 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche -2 beträgt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Hexatronic betrifft, konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Hexatronic in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hexatronic derzeit bei 27,32 SEK, was +7,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -56,47 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird Hexatronic aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.