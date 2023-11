Hexatronic AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In den letzten Wochen wurde keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hexatronic in den sozialen Medien festgestellt. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie vom Redaktionsteam eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Bei Hexatronic wurde in den letzten Wochen deutlich weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Anleger, die derzeit in Hexatronic investieren, liegt bei 0,24 % und ist damit um 3,13 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt der Branche für elektrische Ausrüstung. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet werden kann.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hexatronic liegt bei 7,55, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für elektrische Ausrüstung von 44 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf grundlegender Ebene als "günstig" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Hexatronic auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass sie überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

