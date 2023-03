Hexagon Purus Aktie: 3% mit neuem Auftrag

Hexagon Purus hat einen bedeutenden langfristigen Vertrag zur Lieferung von Wasserstoffsystemen abgeschlossen. Der Vertrag unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Energiewende voranzutreiben und die Einführung von Wasserstofflösungen zu beschleunigen. Durch diesen Vertrag wird Hexagon Purus in der Lage sein, seine Wasserstoffsysteme an eine Vielzahl von Kunden zu liefern, die diese Technologie nutzen möchten, um ihre Emissionen zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und zeigt das wachsende Interesse an Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für eine sauberere Zukunft.

Dieser Vertrag stärkt die Position von Hexagon Purus als führender Anbieter von Wasserstoffsystemen und zeigt das Vertrauen, das die Industrie in die Fähigkeiten des...