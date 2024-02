Hexagon Purus AS Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient dazu, überkaufte oder unterverkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Hexagon Purus Asa-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 43 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 72,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Hexagon Purus Asa-Aktie ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 15,08 NOK und ein aktueller Kurs von 7,55 NOK. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -49,93 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage von 9,35 NOK führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Abstands von -19,25 Prozent.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.