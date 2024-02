Hexagon Purus AS Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Anleger-Stimmung bei Hexagon Purus Asa in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Äußerungen und Meinungen verzeichnet. Die aktuelle Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Aktie lautet daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Hexagon Purus Asa bei 59,32 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,37 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Hexagon Purus Asa von 7,17 NOK ergibt die technische Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der Kurs 51,78 Prozent unter dem GD200 von 14,87 NOK liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 9,21 NOK auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand 22,15 Prozent beträgt.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Hexagon Purus Asa in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen war in den letzten Wochen rückläufig.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Hexagon Purus Asa aufgrund der Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index, der technischen Kursentwicklung und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.