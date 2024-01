Hexagon Purus AS Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die technische Analyse der Hexagon Purus Asa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 16,04 NOK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 8,12 NOK gehandelt wird und somit einen Abstand von -49,38 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,91 NOK, was einer Differenz von -18,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei Hexagon Purus Asa zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hexagon Purus Asa liegt bei 79,39, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 65 eine neutrale Situation.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung für die Hexagon Purus Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.