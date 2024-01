Hexagon Purus AS Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Hexagon Purus Asa auf 7- und 25-Tage-Basis, so zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 73,23 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Auf der 25-Tage-Basis hingegen ist die Bewertung neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

Bei der technischen Analyse der Hexagon Purus Asa-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,33 NOK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9 NOK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Bezüglich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Hexagon Purus Asa die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.