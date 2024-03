Hexagon Purus AS Aktie: Der absolute Knall!

Die Aktie von Hexagon Purus Asa notiert derzeit bei 6,47 NOK und liegt damit um -21,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -53,45 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Hexagon Purus Asa in den letzten Tagen. Von insgesamt neun Tagen waren fünf negativ, vier positiv und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer weiteren schlechten Einschätzung führt.

Die Stimmungslage hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb. Insgesamt wird daher auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine negative Bewertung für Hexagon Purus Asa abgegeben.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,1 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (65,25 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine negative Einschätzung für die Aktie von Hexagon Purus Asa.