Hexagon Purus AS Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Hexagon Purus Asa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,77 NOK um -46,75 Prozent vom GD200 (16,47 NOK) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,16 NOK, was einen Abstand von -13,68 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Hexagon Purus Asa als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hexagon Purus Asa beträgt 80,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Hexagon Purus Asa langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch positiv zugenommen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Hexagon Purus Asa in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Hexagon Purus Asa daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.