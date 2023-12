Hexagon Purus AS Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Betrachtung des RSI der letzten 7 Tage für die Hexagon Purus Asa-Aktie zeigt sich ein aktueller Wert von 65. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder über- noch verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu weist der RSI der letzten 25 Handelstage darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier auf Basis des 25-Tage-RSI ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Hexagon Purus Asa.

Eine Analyse der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann helfen, den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hexagon Purus Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,55 NOK. Der letzte Schlusskurs von 10,76 NOK liegt somit deutlich darunter (-50,07 Prozent Abweichung). Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (15,38 NOK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-30,04 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie auf beiden Zeitebenen ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab vier Tage mit positiven Themen und keine negativen Diskussionen. An insgesamt zehn Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf Hexagon Purus Asa diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Insgesamt zeigt Hexagon Purus Asa eine hohe Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Hexagon Purus Asa-Aktie ein gemischtes Bild. Die RSIs liefern ein schlechtes Rating, während das Anleger-Sentiment und die Sentimentanalyse positiv ausfallen.