Hexagon Purus AS Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Hexagon Purus Asa wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hexagon Purus Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 67,72, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Somit erhält Hexagon Purus Asa in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hexagon Purus Asa derzeit bei 15,97 NOK. Da der Aktienkurs selbst bei 8,25 NOK liegt und somit einen Abstand von -48,34 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -16,24 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hexagon Purus Asa diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch vor allem an negativen Themen Interesse zu erkennen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Hexagon Purus Asa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hexagon Purus Asa. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hexagon Purus Asa wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.