Hexagon Purus AS Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Hexagon Purus Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,67 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,16 NOK liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -36,84 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 10,33 NOK, was einen Anstieg von +8,03 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Hexagon Purus Asa-Aktie gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Hexagon Purus Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hexagon Purus Asa liegt bei 48,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 45 liegt, wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen über Hexagon Purus Asa geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen eher neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hexagon Purus Asa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.