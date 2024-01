Hexagon Purus AS Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Hexagon Purus Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,47 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,77 NOK weist eine Abweichung von -46,75 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,16 NOK) liegt mit einem Abweichung von -13,68 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Hexagon Purus Asa. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hexagon Purus Asa waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hexagon Purus Asa liegt bei 80,69, was als überkauft gilt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".