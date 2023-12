Hexagon Purus AS Aktie: War das schon alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu antizipieren. Für Hexagon Purus Asa wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54,31, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält das Hexagon Purus Asa-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Hexagon Purus Asa von 10,06 NOK zeigt die technische Analyse, dass dieser mit -45,33 Prozent Abstand vom GD200 (18,4 NOK) ein "Schlecht"-Signal gibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 10,44 NOK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,64 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hexagon Purus Asa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Hexagon Purus Asa in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Hexagon Purus Asa dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hexagon Purus Asa eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Hexagon Purus Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.