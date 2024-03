Hexagon Purus AS Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Hexagon Purus Asa hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 7,16 NOK liegt die Aktie nun -18,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 sogar bei -50,21 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ist die Aktie unter Beobachtung. Die Diskussionsintensität ist im Durchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Für Anleger, die die Dynamik des Aktienkurses bewerten wollen, ist der Relative Strength-Index (RSI) von Bedeutung. Der RSI der Hexagon Purus Asa liegt bei 50,46, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments bezüglich der Hexagon Purus Asa.