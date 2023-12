Hexagon Purus AS Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Hexagon Purus Asa-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 17,84 NOK, während der aktuelle Kurs bei 10,72 NOK liegt, was eine Abweichung von -39,91 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,34 NOK erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hexagon Purus Asa-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,91, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien ein überwiegend positiver Trend. Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Gut"-Einschätzung für Hexagon Purus Asa. Ebenso verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und das Unternehmen erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hexagon Purus Asa-Aktie demnach ein "Gut"-Rating für die technische Analyse, den RSI und die Anlegerstimmung.