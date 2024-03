Hexagon Purus AS Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Hexagon Purus Asa hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 5,84 NOK liegt nun -25,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200) wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -56,55 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Hexagon Purus Asa kann eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 66,99, was als neutral bewertet wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 67 eine neutrale Einstufung. Insgesamt kann die RSI somit als neutral bewertet werden.

In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit überwiegend negative Meinungen zur Hexagon Purus Asa veröffentlicht. Allerdings wurden auch positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.