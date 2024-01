Hexagon Purus AS Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über sieben Tage hinweg dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Hexagon Purus Asa. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes kann die Entwicklung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktie von Hexagon Purus Asa zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Hexagon Purus Asa aufgrund dieser Punkte.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 73,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Hexagon Purus Asa derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Hexagon Purus Asa in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie von Hexagon Purus Asa als "Schlecht" bewertet aufgrund der Abweichung des Schlusskurses vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit für Hexagon Purus Asa eine eher negative Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, des RSI und der technischen Analyse.