Hexagon Purus AS Aktie: Ist das wirklich wahr?

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Hexagon Purus Asa als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und weist diesen Bewegungen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hexagon Purus Asa-Aktie beträgt der RSI7-Wert 55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert liegt bei 42,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung für Hexagon Purus Asa analysiert. Dabei zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Hexagon Purus Asa derzeit um +0,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -39,55 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien, so zeigt sich insgesamt eine eher neutrale Haltung. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung der Hexagon Purus Asa-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index, der Sentiment und Buzz-Analyse sowie der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Gut" bewertet.