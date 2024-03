Hexagon Purus AS Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hexagon Purus Asa unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Hexagon Purus Asa liegt der RSI7 aktuell bei 40,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Hexagon Purus Asa für den RSI25 auch eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Hexagon Purus Asa festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Hexagon Purus Asa für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hexagon Purus Asa verläuft aktuell bei 12,94 NOK, während der Aktienkurs bei 6,13 NOK liegt, was einem Abstand von -52,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abwärtstrend, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.