Hexagon Purus AS Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Hexagon Purus Asa wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI für 7- und 25-Tage-Basis erhält Hexagon Purus Asa eine "Neutral"-Bewertung, da weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Hexagon Purus Asa-Aktie ein Durchschnitt von 17,52 NOK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,54 NOK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,35 NOK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hexagon Purus Asa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Hexagon Purus Asa daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.