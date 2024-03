Hexagon Purus AS Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Sentiment und der Buzz rund um Hexagon Purus Asa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Hexagon Purus Asa derzeit um 25,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als schlecht eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 56,55 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength-Index für die Aktie liegt bei 66,99, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.