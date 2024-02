Hexagon Purus AS Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Hexagon Purus Asa liegt bei 75,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Hexagon Purus Asa in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Meinungen zu Hexagon Purus Asa in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs von 6,88 NOK, der 53,1 Prozent unter dem GD200 (14,67 NOK) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 9,06 NOK, was zu einem Abstand von -24,06 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.