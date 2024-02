Hexagon Purus AS Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung und Diskussionen über Hexagon Purus Asa haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Aktie ist derzeit 18,03 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und 49,2 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auch zu einer schlechten kurz- und langfristigen Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung hingegen größtenteils positiv, mit 12 positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis ist mit 68,65 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

Insgesamt erhält die Hexagon Purus Asa-Aktie aufgrund der schlechten Stimmung und der technischen Analyse eine schlechte Bewertung, während die Anlegerstimmung und der RSI zu einer neutralen Bewertung führen.