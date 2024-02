Hexagon Purus AS Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Beim 7-Tage-RSI für Hexagon Purus Asa beträgt der aktuelle Wert 80,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,02, dass Hexagon Purus Asa überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Hexagon Purus Asa wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der verstärkten positiven Stimmung in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionsstärke und Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt. Insgesamt wird Hexagon Purus Asa in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hexagon Purus Asa-Aktie mit 7,5 NOK eine Abweichung von -51,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Hexagon Purus Asa überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion ist der Ansicht, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet werden sollte.