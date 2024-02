Hexagon Purus AS Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Hexagon Purus Asa wurde ein aktueller RSI-Wert von 80,29 gemessen, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 71, was auch als Signal für eine überkaufte Aktie gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Hexagon Purus Asa eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 14,52 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,89 NOK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -52,55 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,96 NOK, was einem Abstand von -23,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit einer Gesamtnote "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hexagon Purus Asa besonders positiv diskutiert, wobei vor allem positive Themen die Diskussion dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Hexagon Purus Asa insgesamt eine "Gut"-Bewertung.