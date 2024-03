Hexagon Composites-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Hexagon Composites Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,3 NOK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,63 NOK, was einem Unterschied von -25,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (24,03 NOK) liegt der Schlusskurs mit einem Unterschied von -18,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine positive Veränderung. In den sozialen Medien konnte eine tendenziell positive Stimmung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hexagon Composites Asa in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Die Stimmungsanalyse der Redaktion ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 66 auf, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hexagon Composites Asa.