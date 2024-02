Hexagon Composites Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Hexagon Composites Asa-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,37 NOK, während der aktuelle Kurs bei 20 NOK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -24,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (25,42 NOK) liegt über dem aktuellen Kurs (-21,32 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Hexagon Composites Asa also als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 83,46 und der RSI25 bei 77,63, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.