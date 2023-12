Hexagon Composites Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI von 7 Tagen von Hexagon Composites Asa liegt derzeit bei 40,68 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 42,73, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen, dass über Hexagon Composites Asa in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen die Anlegerdiskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Hexagon Composites Asa in den letzten Wochen kaum verändert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hexagon Composites Asa derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,23 NOK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26,46 NOK liegt, was einer Abweichung von -9,48 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 25,89 NOK, was einer Abweichung von +2,2 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Insgesamt wird Hexagon Composites Asa in den verschiedenen Analysen und Bewertungen auf "Neutral" eingestuft.

