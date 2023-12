Hexagon Composites Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Hexagon Composites Asa-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,97 NOK, während der aktuelle Kurs bei 26,72 NOK liegt, was einer Abweichung von -7,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 25,87 NOK liegt, ergibt sich eine Abweichung von +3,29 Prozent zum aktuellen Kurs. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Hexagon Composites Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien tendiert in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hexagon Composites Asa-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Hexagon Composites Asa-Aktie, wobei die verschiedenen Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in nächster Zeit weiter gestalten werden.