Hexagon Composites Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Hexagon Composites Asa Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 26,33 NOK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 19,9 NOK liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -24,42 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 25,17 NOK, was zu einem Abstand von -20,94 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Stimmung in Bezug auf Hexagon Composites Asa hin, da die Diskussionstätigkeit als mittel eingestuft wird und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung rund um Hexagon Composites Asa wird von positiven Meinungen dominiert, sowohl in den Kommentaren der letzten zwei Wochen als auch in den Diskussionen der vergangenen Tage. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hexagon Composites Asa-Aktie zeigt einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 71,34 im überkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Hexagon Composites Asa.