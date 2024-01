Hexagon Composites Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hexagon Composites Asa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,81 Punkten, was darauf hinweist, dass Hexagon Composites Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,98 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Hexagon Composites Asa-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hexagon Composites Asa im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hexagon Composites Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 28,45 NOK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 26,58 NOK liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hexagon Composites Asa-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Damit erhält Hexagon Composites Asa insgesamt ein "Neutral"-Wert.