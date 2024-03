Hexagon Composites Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im Laufe des letzten Monats hat sich die Stimmung unter den Anlegern zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Schaut man auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat, so lässt sich erkennen, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhalten hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Somit wird die Hexagon Composites Asa-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Hexagon Composites Asa im Rampenlicht der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Hexagon Composites Asa beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hexagon Composites Asa derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,29 NOK, während der Kurs der Aktie (19,94 NOK) um -24,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,7 NOK, was einer Abweichung von -15,86 Prozent entspricht. Somit entspricht die Aktie in diesem Zeitraum einem "Schlecht"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Relative Strength Index: Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Niveau von 79,9 wird die Hexagon Composites Asa als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,53 und wird als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".