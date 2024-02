Hexagon Composites Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Hexagon Composites Asa ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

Nach dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hexagon Composites Asa neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 66,38 und der RSI25 liegt bei 63,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 27,9 NOK. Da der Aktienkurs bei 24,1 NOK gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -13,62 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 25,97 NOK, was einer Differenz von -7,2 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit lautet das Gesamtergebnis der technischen Analyse "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Hexagon Composites Asa gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.