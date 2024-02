Hexagon Composites Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hexagon Composites Asa bei 24,02 NOK liegt, was einem Abstand von -14,28 Prozent vom GD200 (28,02 NOK) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursbewegung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 26,11 NOK. Dies bedeutet, dass auch hier ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -8 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Hexagon Composites Asa-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Diskussionen und die Änderungsrate der Stimmung über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden können. Hierbei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer Neutral-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Neutral-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hexagon Composites Asa in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für den Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 64,21, was zu einer Neutral-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung der Aktie.