Hexagon Composites Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Hexagon Composites Asa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt das für das Hexagon Composites Asa-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Untersuchung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hexagon Composites Asa-Aktie ergibt ein "Schlecht"-Rating auf der Basis der letzten 200 Handelstage. Der gleitende Durchschnitt beträgt 26,33 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 21,94 NOK liegt, was einer Differenz von -16,67 Prozent entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 24,53 NOK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -10,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Hexagon Composites Asa-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität, vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge, erhöhte Aktivität aufweist. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Daher erhält Hexagon Composites Asa für diesen Faktor die Einschätzung "Gut".

Die Diskussionen rund um Hexagon Composites Asa auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass sich in den Kommentaren und Meinungen in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen häuften. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit ist die Redaktion der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Hexagon Composites Asa bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.