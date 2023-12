Hexagon AB-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich machen. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hexagon herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 1,98 Punkten, was darauf hinweist, dass Hexagon überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Hexagon überverkauft ist (Wert: 15,99). Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Hexagon-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet ebenfalls darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Damit erhält die Hexagon-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hexagon derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 109,36 SEK, während der Kurs der Aktie (116,5 SEK) um +6,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 98,91 SEK, was einer Abweichung von +17,78 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Hexagon in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".