Hexagon AB Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse von Hexagon zeigt, dass das Unternehmen laut trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,71 SEK, während der letzte Schlusskurs mit 122,15 SEK deutlich darüber liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,34 Prozent. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (117,23 SEK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hexagon basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hexagon in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien ergibt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Hexagon in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Hexagon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hexagon-Aktie laut kurzfristiger RSI-Bewertung überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Beim RSI25 wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hexagon eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.