Hexagon AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Hexagon-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 119,3 SEK erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 109,47 SEK liegt, was einer Distanz von +8,98 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 103,1 SEK, was einer Distanz von +15,71 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung und das Buzz rund um die Hexagon-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie von unserer Analyse als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In den letzten zwei Wochen haben vorwiegend private Nutzer in sozialen Medien die Hexagon-Aktie als eher neutral bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Hexagon-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 37,64 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 20,87, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Hexagon-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz, Anleger-Stimmung und dem Relative Strength-Index.