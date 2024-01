Hexagon AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Hexagon-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 109,69 SEK für die Hexagon-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 112,7 SEK, was einem Unterschied von +2,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,51 SEK zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +1,98 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und eine konstante Stimmung hin, wodurch eine "Neutral"-Einstufung für Hexagon erforderlich ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hexagon-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder über- noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Hexagon eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht und ein "Schlecht"-Rating im Hinblick auf den RSI.