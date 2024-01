Hexagon AB Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die technische Analyse der Hexagon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 109,69 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 112,7 SEK weicht um +2,74 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (110,51 SEK) weist eine ähnliche Abweichung von +1,98 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Hexagon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität um die Hexagon-Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Hexagon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hexagon-Aktie ergibt für die letzten 7 Tage einen Wert von 79, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (56,27) zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hexagon.

Das Anleger-Sentiment für die Hexagon-Aktie zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hexagon beschäftigt hat. Insgesamt löst dieser Umstand eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".