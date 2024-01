Hexagon AB Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Hexagon-RSI liegt bei 30,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 20,35, was für 25 Tage als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um die Aktie von Hexagon. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Gleichzeitig zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Internetkommunikation.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hexagon bei 109,56 SEK verläuft, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 121 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von +10,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein "Gut"-Signal, mit einer aktuellen Differenz von +15,72 Prozent.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut", basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.