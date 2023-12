Hexagon AB Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon":

Die technische Analyse der Hexagon ergibt, dass der Kurs mit 118,75 SEK derzeit um +17,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Hexagon spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Die Aktie von Hexagon wird daher aus Anlegersicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 21,41. Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 16, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit "Gut" bewertet wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hexagon zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Hexagon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.