Hexagon AB Aktie: Was war das denn?

Die Hexagon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 109,6 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 115,7 SEK, was einem Unterschied von +5,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 112,67 SEK, was einem Unterschied von +2,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Marktteilnehmer haben in den sozialen Medien in den letzten Tagen vorwiegend positiv über Hexagon diskutiert. Es gab sechs positive und ein negatives Stimmungsbild, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hexagon-Aktie momentan mit einem Wert von 26,5 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Hexagon festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.