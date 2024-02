Hexagon AB Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Hexagon diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Die Meinungen über Hexagon waren in den letzten Tagen jedoch weder überwiegend positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Hexagon-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hexagon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hexagon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 109,58 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 114,2 SEK weicht somit um +4,22 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Hexagon-Aktie sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.