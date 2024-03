Hexagon AB Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Hexagon ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass an sechs Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Hexagon basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Hexagon weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, weshalb eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt für Hexagon die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hexagon-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 32,78 keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Hexagon-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung. Somit wird die Hexagon-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.