Hexagon AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Hexagon in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Hexagon liegt bei 109,36 SEK, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs von 116,5 SEK ist 6,53 Prozent höher als die GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 98,91 SEK, was einer Differenz von +17,78 Prozent entspricht und ein weiteres "Gut"-Signal darstellt.

Das Stimmungsbild bei Hexagon hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hexagon-Aktie zeigt einen Wert von 1, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Hexagon überverkauft ist, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.