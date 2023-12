Hexagon AB Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hexagon-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hexagon-Aktie liegt bei 30, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI, so sieht man, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hexagon.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hexagon eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Hexagon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hexagon-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt erhält die Hexagon-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf verschiedenen Indikatoren.