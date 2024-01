Hexagon AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien über Hexagon zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Insgesamt gab es sieben positive und einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Hexagon daher positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hexagon derzeit bei 109,62 SEK. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 114,2 SEK aus dem Handel ging, was einem Abstand von +4,18 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 111,95 SEK, was einer Differenz von +2,01 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Beurteilung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hexagon-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 52,38 und der RSI25 bei 63,81, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Bei den weichen Faktoren der Aktienbewertung spielt auch die Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Hexagon-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Somit wird Hexagon insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.