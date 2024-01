Hexagon AB Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die technische Analyse der Hexagon-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 109,69 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 117 SEK liegt, eine Abweichung von +6,66 Prozent. Dies erhält aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (107,35 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer +8,99 Prozent Abweichung führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt bekommt die Hexagon-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und Buzz um Hexagon zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Hexagon unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies wird durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutlich. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erhält die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hexagon-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 72,5, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 32,46 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.